Milan teknik direktörü Stefano Pioli: Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kalacağına eminim

İtalya Seria A'da yıllar sonra liderlik koltuğunda bulunan Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi hakkında konuştu. Pioli verdiği röportajda, "Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını devam ettirmek istiyoruz, kalacağından eminim" ifadelerini kullandı

Pioli, "Çalhanoğlu ile kontratını uzatmak için görüşüyoruz. Kalmak istediğinden eminim, şimdi müzakere zamanı ama Hakan'ı tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci Fabricio Romano ise Hakan Çalhanoğlu'nun adının anıldığı Manchester United ile bir anlaşma olmadığı ve ilk olarak kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerine odaklandığını belirtti.