Milan, Olivier Giroud transferini resmen açıkladı

Milan, Chelsea'nin tecrübeli golcüsü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A devi Milan, Chelsea’den ayrılan 35 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud’yu transfer ettiğini duyurdu… 34 yaşındaki golcü, Serie A ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Fransız forvet 9 numaralı formayı giyecek .

Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız golcü için geçen hafta 2 milyon € karşılığında Chelsea ile anlaşmaya varan AC Milan, Fransız santrfor Olivier Giroud’yu hücum rotasyonuna kattı.

Kulübün teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, AC Milan’a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için İtalya’ya gelen Giroud’nun anlaşmasının bu hafta resmiyet kazanacağını duyurmuştu. Serie A’nın en genç takımı olduklarını ifade eden Maldini, 34 yaşındaki golcünün, takımın hücum hattına çok ihtiyaç duyulan büyük bir deneyim katacağını ifade etti.