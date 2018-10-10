Milan, Lucas Paqueta'yı bitirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Flamengo'nun orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'nın transferini 30 milyon Euro karşılığında bitirdi.

Sky Italia'nın haberine göre Milan, Lucas Paqueta'yı 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcunun Ocak ayında takıma katılması bekleniyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Paqueta, Brezilya'dan İtalya'ya transfer olan en pahalı oyuncu unvanına kavuşacak.

Gattuso'nun orta sahada Bonaventura'nın yerine düşündüğü 21 yaşındaki futbolcu, kendi jenerasyonunun en yetenekli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Paqueta, bu sezon Flamengo'yla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol, 4 asistlik bir performans gösterdi.