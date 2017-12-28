T24 LogoT24 Logo
Spor

Milan, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Kırmızı-siyahlılar, Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale bilet aldı

28 Aralık 2017 15:16

İtalya Serie A'da kötü bir grafik çizen ve 11.sırada bulunan Milan, İtalya Kupası çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Inter'i Patrick Cutrone'nin 104.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, maçın 73.dakikasında oyuna dahil oldu. Ayrıca galibiyet golünü kaydeden Patrick Cutrone ise 76.dakikada oyuna dahil oldu. Yarı finale yükselen Milan, Lazio ile eşleşti.

Yarı finale yükselen diğer  takımlar haftaya belli olacak

Önümüzdeki hafta oynanacak Napoli-Atalanta ve Juventus-Torino maçlarından sonra çeyrek final maçları tamamlanacak ve yarı finale yükselen diğer 2 takım da belli olacak.

 

ETİKETLER

MilanInterİtalya Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24