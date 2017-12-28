Milan, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi

İtalya Serie A'da kötü bir grafik çizen ve 11.sırada bulunan Milan, İtalya Kupası çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Inter'i Patrick Cutrone'nin 104.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, maçın 73.dakikasında oyuna dahil oldu. Ayrıca galibiyet golünü kaydeden Patrick Cutrone ise 76.dakikada oyuna dahil oldu. Yarı finale yükselen Milan, Lazio ile eşleşti.

Yarı finale yükselen diğer takımlar haftaya belli olacak

Önümüzdeki hafta oynanacak Napoli-Atalanta ve Juventus-Torino maçlarından sonra çeyrek final maçları tamamlanacak ve yarı finale yükselen diğer 2 takım da belli olacak.