Milan'ın yıldızı Ibrahimovic, Koronavirüs'e yakalandı

İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da forma giyen İsveçli Zlatan Ibrahimovic ile Leo Duarte'nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Leo Duarte'nin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmasının ardından tüm takıma test yapma kararı aldı.

Milan Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Bodo/Glimt maçı öncesi takıma uygulanan testlerde Zlatan Ibrahimovic'in de Covid-19'a yakalandığı, takımdaki diğer oyuncular ve teknik heyette ise virüs saptanmadığını belirtildi

Milan Kulübü, bu akşam saat 21.30'da Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla karşı karşıya gelecek.

Turu geçen taraf, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş-Rio Ave maçının galibiyle eşleşecek.

Zlatan Ibrahimovic ve Leo Duarte, turu geçmeleri halinde play-off'ta görev alamayacak.