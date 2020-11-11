AC Milan'ın hedefi Ozan Kabak

İtalyan devi AC Milan'da teknik sorumlu olarak görev yapan Paolo Maldini, Ocak ayı için transfer hedeflerinde ilk sıraya Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ı koydu.

La Gazzetta dello Sport, Milan'ın transferdeki ilk hedefi Ozan Kabak'a manşetten yer verirken bu transfer adına özellikle teknik sorumlu Paolo Maldini'nin istekli olduğunu belirtti.

İtalyan basınında daha önce Schalke'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu belirtilen Milan'ın, oyuncunun transferini 25 milyon Euro ile gerçekleştirebileceği yazıldı.

"İki yıl önce de Milan'a önerdim"

Galatasaray döneminde de Milan'ın gündemine gelen Ozan Kabak için Milan'ın eski oyuncusu olan ve şimdi menajerlik yapan Luca Antonini, "Ozan, bundan iki sene önce Ocak ayı transfer döneminde Milan'a önerdiğim bir çok önemli bir futbolcuydu. O dönemde Galatasaray'da oynuyordu ve serbest kalma bedeli düşüktü" ifadeleriyle Milan'ın genç yıldızı elinden kaçırdığını aktarmıştı.