Milan'ın 13 yaşındaki "altın çocuğu" Francesco Camarda: 87 maç, 483 gol!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 13 yaşındaki Francesco Camarda, alt yaş grubunda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Camarda, şu ana kadar Milan formasıyla çıktığı 87 maçta 483 gol kaydetti.

Eşine az rastlanır bir gol istatistiğine sahip olan genç yetenek, 5 yıldır İtalyan devi Milan'ın akademisinde top koşturuyor. 87 maçta 483 kez ağları sarsan Camarda, maç başına 5,5 gol ortalaması tutturdu.

2017/18 sezonunda 40 maç 247 gol atan genç futbolcu, 2018/19 sezonunda 31 maçta 172, 2019/20 sezonunda ise 16 maç 64 gol kaydetti.