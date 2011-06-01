-MILAN BAROS GİTMEDİ İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcu Milan Baros'un sözleşmesinin feshedildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğine dair çeşitli medya organlarında haberlerin yer aldığı belirtilerek, ''Bu tip haberlerin gerçeklikle en ufak bir ilişkisi yoktur. Milan Baros sözleşmeli oyuncumuz olarak kadromuzda yer almaktadır. Milan Baros'un 28 Ağustos 2008 tarihinde başlayan ve 31 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek sözleşmesi, 25 Ağustos 2010 tarihinde yapılan yeni anlaşma ile 31 Mayıs 2013'’e kadar uzatılmıştı. Spor kamuoyuna duyurulur'' denildi.