Milan Baros, Banik Ostrava'da

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi takımların Banik Ostrava'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesi geçen hafta feshedilen Milan Baros ile 2013-2014 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Baros'un kontratına karşın, kendisi ile ilgilenen bir kulüp olduğu takdirde sezon sonuna kadar orada oynayabilmesine izin verildiği de bildirildi.

31 yaşındaki Baros, 1998'de profesyonel kariyerine başladığı Banik Ostrava'da gösterdiği performansla İngiltere 1. Ligi (Premeier League) takımlarından Liverpool'un dikkatini çekmiş ve 2002 yılında ''ada''nın yolunu tutmuştu.

2005 yılında Milan'a karşı İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Baros, sonraki yıllarda bir başka Premier League ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. 2007 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olan Baros, 2008 yılında Galatasaray ile anlaşma imzalamıştı.

Baros, Galatasaray forması ile 4 sezonda oynadığı toplam 116 Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası maçında 61 kez fileleri havalandırmıştı.

Milli takım formasıyla çıktığı 93 maçta 41 gol kaydeden Baros, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.