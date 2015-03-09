'Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi' yayında

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Murat Somer’in yazdığı, “Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi” adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Murat Somer, Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY) yayımladığı kitapta, Kürt (ve Türk) meselesinin altında yatan ikilemleri inceliyor, bunları aşmak için uyumlu ortak kimlikler ve devlet-ulus gibi kavramlar getirerek somut çözüm önerileri sunuyor.

"Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi", sadece sosyal bilim veya siyaset bilimi alanlarında çalışanların değil, Türklerle Kürtlerin ne yöne gittiklerini merak eden herkesin ilgisini çekecek bir kitap.

Murat Somer kitabında, “Kürt sorununun kökleri, 1918-1926 yılları arasındaki gelişmelerde ve alınan politik kararlarda yatıyor. O yıllardaki şartlar ve yanıtlanması gereken temel sorular, bugünkülere çok benziyor” ifadesine yer verirken, bu sorulara farklı bir yerden bakarak, yoldaki engellere ışık tutuyor ve çözümler geliştiriyor. Somer’e göre, sorunun kaynağındaki ikilemlere ulaşmak için Kürtlerden çok Türklere ve Ortadoğu’ya bakmak gerekiyor. Bu sorunu kuruluş döneminden günümüze kadar inceleyen Somer, Türk ve Kürt meselesinin temelinde üç ikilem yattığı sonucuna varıyor. Somer, kitabında bu ikilemleri şöyle sıralıyor:

Ayrılıkçılık potansiyelinin bertaraf edilememesinden kaynaklanan dış güvensizlik ikilemi, siyasal aktörlerin ideoloji veya iktidar mücadelelerinden doğan elit işbirliği ikilemi ve hem Kürtlerin görülmek ve eşitlik taleplerini karşılayabilen hem de toplumun ortak kimlik ihtiyacını tatmin eden bir kimlik gereksiniminde ortaya çıkan ortak kimlik ikilemi.