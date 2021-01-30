Mil-Diyanet Sen, LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vereceğini açıkladı

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığına dilekçe vereceklerini açıkladı.

Mil-Diyanet Sen’den yapılan açıklamada, "sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği" ifade edilerek, "Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları" belirtildi.

Açıklamada, "Tüm basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımızı, dilekçeyi vereceğimiz 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ve saat 14.00'de İçişleri Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü ‘önce ahlak ve maneviyat’" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir meydan sergisinde Kâbe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş bir görsele yer verilmiş ve yere serişmişti.

Söz konusu olay büyük tepki toplarken 4 kişi gözaltına alınmış, 2'si hakkında tutuklama, 2'si hakkında da ev hapsi istenmişti