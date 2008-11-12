Mikroplara nokta atışı

Amerikalı bilim insanları, vücudun belli bölümlerine ilaç ya da nano parçacıkları polimer paketçiklerde taşıyan tekil hücreler geliştirdiler.



ABD'nin prestijli üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırmacıların geliştirdiği hücreler polimer "sırt çantaları" taşırken, normal fonksiyonları korunuyor.



Araştırmacılar, Nano Letters dergisindeki makalelerinde, bu çantacıkları manyetik nano parçacıklarla doldurarak mıknatıslarla harekete geçirme olanağı elde ettiklerini belirterek, bu yaklaşımın doku mühendisliğinde doğrudan bu tip hücrelerin kullanılmasına olanak tanıyabileceğini kaydetti.



Araştırmaya katılanlardan Albert Swiston, canlı hücreler kullanarak, hem hücrelerin doğal fonksiyonlarından yararlanılabileceğine, hem de vücudun belirli bölümlerine ihtiyaca göre ısmarlama yük taşınabileceğine işaret etti.



Çok katlı polimer teknoloji olarak bilinen teknikle "sırt çantalarını" geliştiren ekip, üç katmanlı bu çantacıklara hücreleri bağladı.



Hücreleri vücudun belirli bölümlerine taşıyarak, MR görüntülemesinde görüntü kalitesinin arttırılması veya bağışıklık sistemi tipinde bir hücre olan "limfosit" gibi yüklerin istenen bölgeye gönderilmesi hedefleniyor. İlaç taşınmasının yanında bu yaklaşımın, aşıların da lenf sisteminde hedeflenen noktayı daha doğru bulmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.