Mikrop fobisi varmış

Mizofobik olduğunu söyleyen Özkan Uğur, meyveleri silmek için özel mendil taşıdığını söyledi.



“Sıkı Dostlar” dizisinde dağınık, vurdumduymaz Cevdet karakterini canlandıran Özkan Uğur, gerçek hayatta ise mizofobik, yani mikroplardan korkan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Sarılık geçirdiğini belirten Uğur, “Sarılık geçirmiştim önceden... Evde devamlı ‘Elmalar yıkandı mı, maydanozlar sirkeli suya batırıldı mı?’ diye sorarım. Meyveleri silmek için özel bir mendilim var. Mendille siler, öyle yıkarım meyveyi...” diye konuştu.

