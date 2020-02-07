Mikrop fobisi olan Putin için Koronavirüs önlemi: Yaklaşanların vücut ısısı kontrol edilecek

Sağlık konusunda hassas olduğu bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Koronavirüs önlemleri alınmaya başlandı. Yeni gelen tedbirler Putin ile yakın temasa girenlerin vücut sıcaklıklarının kontrol edilmesini içeriyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, gazetecilerin karşısına termografik kamera engeli kondu. Putin'e yakın temasa girecek olan kişileri inceleyecek olan kamera vücut sıcaklıklarından hastalık belirtilerini gösterecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu prosedürün yeni Koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için çıkarılan “tedbir paketinin” parçası olduğunu söyledi.

Putin'in mikrop fobisi daha önce çok kez gündeme gelmişti. Devlet televizyonunda yayımlanan belgesellerde, Putin'in yanına öksürerek gelen bakanlarla toplantı yapmayı reddettiği gösterilmişti. Putin geçen yıl kasım ayında bakanlardan sadece üçünün grip aşısı olduğu ortaya çıkınca tüm kabineyi azarlamıştı. Rus lider, “Üç kişi, hadi beni de sayarsanız dört kişi (...) Gribe yakalanmak kendine zarar vermektir. Bunu önleyebilirdiniz ama yapmadınız” diye konuşmuştu.

Putin, hükümetinden Rusya'nın Koronavirüsle mücadelesini ele alırken de aynı ölçüde sıfır tolerans sergilemesini istiyor.