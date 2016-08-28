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BBC Türkçe

Mikronezya'da ıssız adada kalan iki kişi kurtarıldı

Mikronezya bölgesindeki adacıkların birinde mahsur kalan iki kişi kumlara yazdıkları \"imdat\" işareti sayesinde ABD Deniz Donanması helikopteri tarafından fark edildiler.

28 Ağustos 2016 22:32

Mikronezya bölgesindeki bir ıssız adada kalan iki kişi ABD Deniz Donanması helikopteri tarafından kurtarıldı.

Pilotlar Fayu Atoll adasında kumlardaki "imdat" yazısını gördükten sonra sahil güvenliğe haber verdiler.

İkisi de elli yaşlarında olan Linus ve Sabina Jack çiftini kurtarmak için bir haftalık bir arama kurtarma operasyonu gerçekleşti.

Donanma, çiftin Weno Adasından sınırlı erzakla ve acil müdahale ekipmanı olmadan ayrıldığını söyledi. Çift yakınlardaki bir adaya ulaşmadıkları için kayıp ilan edilmişti.

İngiliz bir denizci Fayu Atoll adasında ışık gördüğünü söyleyince adayı kontrol etmesi için bir helikopter gönderildi.

Arama kurtarma ekipleri, Linus ve Sabina'yı yaklaşık 27 bin metrekarelik bir alanı 15 gemi ve iki hava aracı ile aradılar.

Kolonia'daki ABD Konsolosluğu çiftin başarıyla kurtarıldığını bildirdi.

Bu, bölgedeki ikinci mahsur kalma vakası.

Nisan ayında da Fanadik adasında mahsur kalan üç kişi kumlara yazdıkları "imdat" işareti sayesinde kurtulmuştu.

Sabina ve Linus için kuma yazmak işe yaramıştı ancak palmiye yaprakları veya ağaç dalları daha görünür olacaktır.

İçilebilen bir su kaynağı bulmak her şeyden daha önemlidir. Su içmediğiniz takdirde birkaç günde ölürsünüz. Palmiye yapraklarında yağmur suyunu biriktirip içebilirsiniz.

Basit önlemler aldığınız sürece ıssız bir adada yemek için birçok şey olacaktır. Deniz ürünlerini ve eti tamamen pişirmeye dikkat etmeli ve yiyeceklerin zehirli olup olmadığını elinizin arkasıyla veya dudağınızla bir reaksiyon yaratıyor mu diye bakarak kontrol etmelisiniz.

Yerlere basmamak yılanlardan kaçmak için önemlidir. Sığınağınızı açık bir alana kurun ve üstünü iyi örtün. Yağmurda çok ıslanırsanız hipotermi olabilirsiniz. Ağ gibi bir şey bulabilirseniz onunla kendinizi sivrisineklerden koruyun.

Yaraları tedavi etmek ilk başta yaralanmamaktan daha zordur. Çıplak ayakla yürümemeye çalışın ve gereksiz risklere girmeyin.

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