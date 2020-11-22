Mikrofonunu sessize almayı unutan yönetmen oyuncunun evini aşağıladı: "Boktan bir daire olduğunu biliyorum; işi verin de iyisini alayım"

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HBO'nun Euphoria dizisindeki rolüyle bilinen oyuncu Lukas Gage, bir rol Zoom üzerinden görüşme yaparken yönetmen, mikrofonunu sessize almayı unutarak Gage'in dairesinin küçüklüğü hakkında konuştu. Yönetmenin durumu fark etmesini sağlayan Gage, "B*ktan bir daire olduğunun farkındayım. Bana bu işi verin de daha iyisini alayım" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, oyuncu Lukas Gage bir rol için yapımcı ve yönetmenlerle yaptığı görüşmeyi Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. Görüşme sırasında ismi bilinmeyen yönetmen, mikrofonunu kapatmayı unutarak yanındaki kişiye Gage'in dairesi hakkında konuştu.

Görüşme sırasında yönetmenin yanındaki kişiye "Bu zavallı insanlar bu küçük dairelerde oturuyorlar. Onunkine bakıyorum da arkadakilere, televizyonu var... Bilirsin işte" dediği duyuldu. Gage, yönetemene durumu fark ettirmek için "Evet b*ktan bir daire olduğunu biliyorum. Bana bu işi verin de daha iyisini alayım" dedi.

Yönetmenin özür dilemesi üzerine Gage sözlerine şöyle devam etti "Dörte dört bir kutuda yaşıyorum, sıkıntı değil. Bana bu işi verin sıkıntımız kalmaz" dedi.

Yönetmen görüşme sırasında çok utandığını söyledi.

Lukas Gage, Zoom görüşmesinin kaydını Twitter hesabından paylaşarak şöyle yazdı: "Eğer b*ktan konuşan bir yönetmenseniz kendinizi sessize aldığınıza emin olun." Pek çok oyuncu, Gage'e destek oldu.