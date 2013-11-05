Mikrodalga fırının içinden el bombası ve silah çıktı

Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtinde bir hurdacı, taşınmakta olan bir ailenin evinden eski bir fırın aldı. Fırının içini açan hurdacı iki el bombası, silah ve mühimmatla karşılaştı. Hurdacının olayı polise birldirmesinin ardından Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polisler taşınma işleminin devam ettiği eve gitti. Evde bulunan iki kişi gözaltına alınıdı.

Evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis, eşyaların taşındığı nakliye aracına da el koydu.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan habere göre olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları, hem evde hem de mikrodalga fırının satıldığı hurdacıda geniş çaplı inceleme başlattı. İncelemenin tamamlanmasının ardından el bombaları ile silah ve mühimmat incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlk incelemelerin ardından, gözaltına alınan ev sahibinin oğlu H.Y.'nin eemekli bir binbaşıya yönelik suikast planı için silah temin etmekle suçlandığı ve halen cezaevinde olduğu belirtildi.