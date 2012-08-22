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Dünya

Mikrodalga fırını ve koşu bandıyla keyfi yerinde

İsveç’e iade edilmemek için Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınan Julian Assange kısıtlı imkanlarıyla kendisine elçilikte küçük bir yaşam alanı oluşturdu

22 Ağustos 2012 12:53

Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, İsveç’e iade edilmemek için sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliği'nden 19 Haziran'dan beri çıkmadı.

İngiltere’de ev hapsinde olduğu sırada Assange’a Suffolk kentindeki malikanesinin kapılarını açan emekli subay Vaughan Smith, Reuters ajansına Wikileaks’in kurucusunun elçilikteki hayatını anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Assange elçilik binasına dışarıdan yemek söylüyor, hareketsizliğini bir destekçisinin hediye ettiği koşu bandı ile gidermeye çalışıyor. Assange’ın sadece küçük bir camı olan odasında D vitamini eksikliğini gidermek için özel bir ışın veren lambası bulunuyor. Mikrodalga fırın ve duş da kullanabiliyor.

Smith’e göre Assange, en çok değer verdiği şeye, internet bağlantısı olan bir bilgisayara sahip olduğu için gerisini sorun etmiyor. İlk başlarda bir şiltenin üzerinde yatan Assange şimdi yatağına da kavuşmuş. 


‘Diplomatik intihar olur’


Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ise İngiltere’nin Assange’ı tutuklamak için elçilik binasına girmeye çalışmasının ‘diplomatik intihar” olacağını söyledi. Correa bu türden bir girişimin İngiltere’nin tüm dünyadaki elçiliklerine girilmesinin yolunu açacağını belirtti. Ekvador Devlet Başkanı, gerekirse konuyu BM’ye taşımaya hazır olduklarını da vurguladı.

 İsveç’te tecavüzle suçlanan Assange, bu iddiaların asılsız olduğunu ve kendisini sırlarını ifşa ettiği ABD’ye iade etmek için hazırlanan bir komplo olduğunu söylüyor.

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