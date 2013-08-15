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Kültür-Sanat

Mikro-sergi: tüm eserler mikroskobik boyutta

Ukraynalı sanatçı Syadristy, büyüteç ve hatta mikroskopla ancak görülebilecek kadar küçük minyatür eserlerini İstanbul'da sergileyecek

15 Ağustos 2013 18:16

Ukraynalı sanatçı Syadristy, minyatür santının en küçük temsillerini üretiyor. Sanatçının eserleri ancak mikroskop ve bazen de büyüteçle görülebiliyor. Mikro-minyatürcü Syadristy'in Türkiye'deki ilk sergisi ise 6 Eylül'de İstanbul Aqua Florya AVM'de.
Sanatçının eserlerinin bir çoğu Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bulunuyor.
Eserler arasında saç telinin içindeki gül, üzüm çekirdeğinin içinde tilki, pirinç tanesinin üzerinde yelken gibi oldukça ilginç kompozisyonlar var.
 

Son sergisi 

 
İstanbul'daki bu sergi, 76 yaşındaki Syadristry'nin sanat hayatının son sergisi olacak.
İlk sergisini 1967 yılında açan Syadristy, en son Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştirdiği sergide, 20 günde 80 bin ziyaretçiyle bir ilke imza atmıştı.
 

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