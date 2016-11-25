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BBC Türkçe

Mikro-sanat: Küçük nesnelerin büyük sanatı

Kahve fincanları, fıstık kabukları, kibrit çöpleri... Aklınıza gelebilecek her şeyi tuval olarak kullanabilen sanatçı Hasan Kale'yle tanışın.

25 Kasım 2016 18:20

Kahve fincanları, fıstık kabukları, kibrit çöpleri... Aklınıza gelebilecek her şeyi tuval olarak kullanabilen sanatçı Hasan Kale'yle tanışın.

Kale 20 yıldır bu işi yapıyor. Eserlerini de Instagram üzerinden tüm dünyayla paylaşıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kale, "Görmediğimiz, çöp deyip geçtiğimiz her şey tuvalim oldu" diyerek tanımlıyor mikro-sanatı:

"Bu sene mikro-sanatta 20'nci yılım geriye dönüp baktığımda çok doğru bir iş yapmışım diyorum."

Kale, ilhamını ise Anadolu'dan aldığını söylüyor:

"Bir Türk sanatçısı olarak Anadolu'da yaşamış bütün kültürleri başka bir manada farklılık ve farkındalık yaratarak ifade ediyorum."

Kale'nin mikro-sanatı içca rederken zorlandığı konulardan birisi yakın görüşü. "Yakın görüşle ilgili hem yaşım hem de bu işle uğraşmanın gereği bir takım sıkıntılar yaşıyorum" dese de, mikroskop ya da büyüteç kullanmıyor.

Instagram hesabından
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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