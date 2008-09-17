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Yaşam

Miki Fare'ye ölüm fermanı

Suudi Arabistan'da aynı zamanda eski diplomat olan bir din adamı, ünlü Disney karakteri Miki Fare'nin, 'dokunduğu her şeyi kirlettiğini', bu nedenle de diğer farelerle birlikte öldürül

17 Eylül 2008 03:00

Suudi Arabistan'da aynı zamanda eski diplomat olan bir din adamı, ünlü Disney karakteri Miki Fare'nin, 'dokunduğu her şeyi kirlettiğini', bu nedenle de diğer farelerle birlikte öldürülmesi gerektiğini öne sürdü.

Bir dönem Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nde görevli olan Şeyh Muhammed Muhacid, Arap televizyonu el Majd'ta katıldığı dini eğitim programında, 'farelerin Şeytan'ın birer askeri olduğunu' söyledi.

İslami yasalara göre farenin iğrenç ve pis bir yaratık olduğunu belirten Muhacid, buna karşın günümüzde çocukların Miki Fare ile Tom ve Jerry gibi çizgi filmler yüzünden bu hayvanları sevdiğini vurguladı.

Muhacid, bu nedenle hem normal farelerin hem de Miki Fare gibi hayal ürünü olanların topluca öldürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Muhacid, geçtiğimiz ay da Pekin Olimpiyatları'nı 'Bikini Olimpiyatları' olarak adlandırmıştı. Muhacid, Şeytan'ın kadın atletleri vücutlarını saran kıyafetlerle görmekten son derece mutlu olduğunu söylemişti.

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