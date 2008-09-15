Miki Fare dosya paylaşımına karşı!

Korsanlara İnternet yok!

Walt Disney Şirketi'nin genel müdürü İnternet hizmet sağlayıcılardan yasadışı dosya transferi yapan kullanıcıların hizmetlerine son vermelerini istedi. Londra'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bob Iger, yasadışı şekilde lisanslı içerik indiren kullanıcıların cezalandırılması gerektiği görüşüne katıldığını açıkladı.Amerikan ABC kanalının sahibi olan Disney "Desperate Housewives", "Lost" gibi dünya çapında popüler dizilerin produksiyonunu üstleniyor.Temmuz ayında İngiltere'nin en büyük altı İnternet hizmet sağlayıcısı, hükümet, müzik endüstrisi birimi BPI ve Film Birliği ile, yasadışı dosya transferini üç yıl içinde azaltacaklarına dair bir karşılıklı anlayış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, hizmet sağlayıcıları, yasadışı dosya transferiyle ilgisi olan kullanıcılarına üç ay boyunca haftada 1.000 mektup gönderecek.Anlaşma İş, İşletme ve Düzenleyici Reform Başkanlığı'nın, yasadışı transfere göz yuman hizmet sağlayıcılarının cezalandırılması konusunda çalışmalara başlamasının sonucunda ortaya çıktı.Iger, distribütör şirketlerle Disney gibi şirketlerin anlaşmalarında yasalara aykırı bir şekilde içerik indiren kullanıcıların cezalandırılmasıyla ilgili maddeler bulunması gerektiğini savunuyor. Iger'in isteği, bu kullanıcıların uyarılması ve devam ettikleri takdirde hizmetten men edilmeleri yönünde.