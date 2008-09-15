T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Miki Fare dosya paylaşımına karşı!

Çizgi kahraman Miki Fare'nin yaratıcısı Walt Disney Şirketi, yasa dışı dosya paylaşımı yapan İnternet kullanıcılarının cezalandırılmasını istiyor.

15 Eylül 2008 03:00

Walt Disney Şirketi'nin genel müdürü İnternet hizmet sağlayıcılardan yasadışı dosya transferi yapan kullanıcıların hizmetlerine son vermelerini istedi. Londra'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bob Iger, yasadışı şekilde lisanslı içerik indiren kullanıcıların cezalandırılması gerektiği görüşüne katıldığını açıkladı.

Amerikan ABC kanalının sahibi olan Disney "Desperate Housewives", "Lost" gibi dünya çapında popüler dizilerin produksiyonunu üstleniyor.

Temmuz ayında İngiltere'nin en büyük altı İnternet hizmet sağlayıcısı, hükümet, müzik endüstrisi birimi BPI ve Film Birliği ile, yasadışı dosya transferini üç yıl içinde azaltacaklarına dair bir karşılıklı anlayış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, hizmet sağlayıcıları, yasadışı dosya transferiyle ilgisi olan kullanıcılarına üç ay boyunca haftada 1.000 mektup gönderecek.

Anlaşma İş, İşletme ve Düzenleyici Reform Başkanlığı'nın, yasadışı transfere göz yuman hizmet sağlayıcılarının cezalandırılması konusunda çalışmalara başlamasının sonucunda ortaya çıktı.

Iger, distribütör şirketlerle Disney gibi şirketlerin anlaşmalarında yasalara aykırı bir şekilde içerik indiren kullanıcıların cezalandırılmasıyla ilgili maddeler bulunması gerektiğini savunuyor. Iger'in isteği, bu kullanıcıların uyarılması ve devam ettikleri takdirde hizmetten men edilmeleri yönünde.

İlgili haberler:

Korsanlara İnternet yok!

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24