Miki Fare 80 yaşında...

Walt Disney'in en ünlü ve sevilen çizgi karakterlerinden "Miki Fare-Mickey Mouse", 18 Kasımda 80 yaşına girecek. İnsan özellikleri taşıyan ve 1928 yılında, ilk sesli çizgi film "İstimbot Willie" ile (Steamboat Willie) ünlü olan Miki Fare karakteri, sonraları kısa metraj çizgi filmin yıldızı haline dönüştü.



Walt Disney'in kendisi tarafından tasarlanan ve seslendirilen Miki Fare karakteri, Disney'in, küçük bir otel odasında gördüğü, yuvasından çıkan sevimli fındık faresinden aldığı ilhamla ortaya çıktı. Karakter, şirketin resmi tarih kayıtlarına göre, 1928 yılında yapılan tren seyahatleri sırasında geliştirildi.



Üne kavuşmadan önceki ismi "Mortimer" olan karakterin adı, Walt Disney'in eşi Lillian'ın isteğiyle "Mickey" olarak değiştirildi. Karakter, ilk olarak, Disney'in şef animatörü Ub Iwerks tarafından çizildi.



Walt Disney ve Iwerks, Miki Fare için "Zırdeli" ve "Dörtnala Gauço" adında iki sessiz çizgi film yarattı. Disney, daha sonra, Al Jolson'un 1927'de yarattığı caz şarkıcısının büyük bir başarı kazanması üzerine, karakterin yer aldığı filmleri şarkı, müzik ve ses efektleriyle süslemeye karar verdi.



"İstimbot Willie"nin çok kısa süre içinde büyük bir sükse kazanmasının ardından Miki Fare, 1930'ların sonlarına kadar 100'den fazla çizgi filmde yıldızlaştı. Popülaritesi 1940'larda azalan Miki Fare, 1950'lerde yeni bir hayata başladı ve "Miki Fare Kulübü"nün televizyonda yayımlanması ve eğlence merkezi Disneyland'ın açılmasıyla tekrar herkesin sevgilisi oldu.



Miki Fare ve ailesi



İlk 5 yıl yaratılan çeşitli çizgi karakterlerle pek bir yere varılamadıysa da 1928'de Walt Disney'in ürettiği Miki Fare büyük yankı uyandırdı.



Walt Disney Company'nin şöhretini de artıran Miki Fare'yi, kız arkadaşı "Mini Fare" izledi. Ardından köpek Pluto, Goofy ve Donald Duck geldi. Yaratılan her karakter beğeni toplarken, şirket milyonlarca dolarlık dev yatırım projeleriyle masal kahramanlarını da animasyon haline getirmeye başladı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo, Define Adası ve Davy Crockett ile devam eden seriler, Walt Disney Company'yi giderek büyüyen dev bir endüstri haline getirdi.



Walt Disney, 1955'de California'da, Los Angeles'ın güneyindeki Anaheim'da ilk Disneyland eğlence parkını açtı. Ardından Florida eyaletinin Orlando kentinde ikinci eğlence parkının açılışını yaptı. Paris ve Tokyo'da da parklar açtı.



Sayısı 6'ya ulaşan bu eğlence parkları dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Walt Disney 1966 yılında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdikten sonra da Disney şirketi büyümeye devam etti.

Walt Disney şirketinin yıllık geliri 25 milyar dolara çıktı. 1995 yılında Disney ABC televizyon şirketini satın aldı ardından Fox Televizyonunu bünyesine kattı.

