Mikel Arteta: Ailem ve ben tehdit ediliyoruz

Sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Premier Lig ekiplerinden Arsenal, son dönemde aldığı iyi sonuçların ardından biraz olsun istikrar yakalamayı başarmıştı. Ancak Wolverhampton ve Aston Villa karşısında alınan yenilgilerin ardından teknik direktör yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Mikel Arteta, dün yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin internet üzerinden tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Arteta: “Hakkımızda yazılan her şeyi okusaydık, muhtemelen günlerce yatakta kalmak zorundaydık. Sanırım hepimiz bu sektörde bu tarz şeylere maruz kalıyoruz. Ucu aileme dokunan şeyler beni daha çok etkileyeceği için böyle şeyleri okumamayı tercih ediyorum. Tehditler aldığımın kulüp de farkındaydı ve bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce da geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Mikel Arteta ise uzun vadede bu tür olayların ortadan kalkması adına umudunu koruyor.

"Kazandığınız zaman her şey güzel"

Arteta, “Bu sorun yarın ortadan kalkmayacak ama uzun ve orta vadede bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Ben bunun için uğraşıyorum. Bu tür şeylerden dolayı dertli olan tek kişi ben değilim. Kazandığınız zaman her şey güzel, mükemmelsiniz, en iyi teknik direktör sizsiniz ama kaybettiğinizde durum tam tersi. Bu bir gerçek ve hiç hoş değil. Bana karşı yapılan eleştirileri üstlenebilirim ama işin içine ailem dahil olduğu zaman bu başka bir hikaye. İstediğim tek şey saygılı olunması. Eleştirilerinizi de saygılı bir şekilde yapın. Yapıcı olduğu takdirde herkesin eleştirilere kulak vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bu sezon ligde gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Arsenal, 23 maçta topladığı 31 puan ile 11. sırada yer alıyor.