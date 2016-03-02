Mike Tyson: Eski eşimle Brad Pitt'i aynı yatakta yakaladım

Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson yıllar sonra eski eşi Robin Givens'ın kendisini Brad Pitt'le aldattığı olayla ilgili konuşarak her şeyin eskide kaldığını ifade ederek "Onları evde aynı yatakta yakaladığımda hiç bir şey yapmadım, şimdi düşününce komik geliyor .Brad Pitt gerçekten çok iyi biri" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson yıllar sonra Brad Pitt ile ilgili konuştu. 2013 yılında yayınladığı otobiyografisinde eski eşi Robin Givens'ın kendisini Brad Pitt'le aldattığını anlatan Tyson geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ''Herşey çok eskide kaldı. Onları evde bastığımda hiç bir şey yapmadım, şimdi düşününce komik geliyor .Brad Pitt gerçekten çok iyi biri.'' ifadelerini kullandı.