Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı: Fury ile karşılaşırsa felaket yaşayabilir

Eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, ABD’li boksör Anthony Joshua'ya uyarıda bulunarak, "Joshua eğer Fury ile karşılaşırsa çok ağır bir sonuç ortaya çıkabilir. Joshua'a bir felaket yaşayabilir. Fury çok tehlikeli ve güçlü biri" dedi.

Mike Tyson, Roy Jones JR. İle yaptığı gösteri maçıyla birlikte ringlere döndü. Önümüzdeki sene bir gösteri maçına daha çıkacağını ifade eden Tyson, rakibinin henüz netleşmediğini söyledi.

"Joshua, çok ağır yumruk atıyor"

Mike Tyson, Anthony Joshua'ya Fury ile karşılaşması durumunda uyarılarda bulundu. Tyson, Fury'nin çok tehlikeli ve iyi bir boksör olduğunu ifade etti.

Mike Tyson, Joshua için şunları söyledi: "Anthony Joshua çok iyi boksör orada şüphe yok fakat yumrukların geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok uzun ve etkili bir boksör. Ona çok dikkat etmeli.

"Fury çok tehlikeli ve güçlü biri"

Fury çok ateşli biri. Onu sevenler de aynı şekilde onu resmen aşık. Wilder ile Fury'nin dövüşleri harikaydı. Bu gibi boksörlerin üst üste maç yapması harika bir şey.

Ama Joshua eğer Fury ile karşılaşırsa çok ağır bir sonuç ortaya çıkabilir. Joshua'a bir felaket yaşayabilir. Fury çok tehlikeli ve güçlü biri."