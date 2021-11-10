Mike Tyson'dan Anthony Joshua'ya sürpriz teklif

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonlarından Mike Tyson, Anthony Joshua'ya Oleksandr Usyk'le yapacağı rövanş maçına hazırlanmasına yardımcı olmayı teklif etti.

Şu anda 32 yaşında olan Joshua için rövanş maçı, kariyerinin gidişatını belirleyecek. Kazanırsa, tüm zamanların en kazançlı dövüşlerinden biri olacak ve Tyson Fury'le karşı karşıya gelmesinin yolunu açacak. Kaybederse, zirveye yeniden çıkması oldukça güçleşecek.

Indyturk'ün haberine göre; Joshua, maça hazırlanmak için ABD'ye taşınırken, 55 yaşındaki Mike Tyson, karşılaşmaya hazırlanmak için Joshua'ya yardım teklif etti.

Tyson ayrıca hem Joshua hem de Tyson Fury'e iki kez yenilen bir diğer eski ağır sıklet dünya şampiyonu Deontay Wilder'a seslenerek, "Joshua'nın potansiyeli çok yüksek, moralini bozmamalı. Onun da Wilder'ın da morali yüksek olmalı ve dünyaya boşvermemeliler." diye konuştu.

Geçen yıl Roy Jones Jr.'a karşı bir gösteri maçında ringe dönen Tyson baharda tekrar dövüşmeyi umuyor.