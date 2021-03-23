Mike Tyson'dan, 25 milyon dolarlık maç teklifine ret

Boksun efsane ismi Mike Tyson'ın, Evander Holyfield ile 3 maç için 25 milyon dolarlık teklifi reddettiği bildirildi.

58 yaşındaki Evander Holyfield'ın ilki 29 Mayıs'ta yapılacak 3 maç için Mike Tyson'a teklifle gittiği; ancak Tyson'ın bunu kabul etmediği bildirildi.

Eski ağır siklet boks şampiyonunun menajeri Kris Lawrence olayı duyururken, "Holyfield'ın takımı anlaşmanın olacağına inanmıştı... Tyson direkt Holyfield ile görüşmelerde bulunmasına karşın daha sonra Tyson'ın talepleri kabul edilemez hale geldi" dedi.

Holyfield'ın 54 yaşındaki Tyson ile maç yapılabileceğine inandığı; ancak ilk görüşmenin üzerinden bir kaç ay geçmesinin ardından Tyson'ın isteklerini değiştirdiği kaydedildi.

Holyfield cephesinden gelen açıklama, Tyson'ın geçen yıl Roy Jones Jr ile yaptığı maçı organize eden izle öde servisi Triller ile çalışmayacağını duyurmasından sonra geldi. Triller firması Tyson'ın bir sonraki maçını yayınlamanın planlarını yaparken Tyson, "Açık etmek gerekirse, Tyson artık Triller'in dövüşünde yer almayacak. Triller'in herhangi bir özürünü kabul etmeyeceğim. Triller ile herhangi bir anlaşmam yok" açıklamalarını yaptı.