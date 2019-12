-MİKE STERN 11 NİSAN'DA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Dünyaca ünlü gitarist Mike Stern, 11 Nisan'da Romeo Juliet Performace Hall Sahnesi'nde konser verecek. Bas gitarda Tom Kennedy ve saksafonda Bob Malach'tan oluşan grubu ile birçok başarıya imza atarak ünlenen Stern, vereceği konserle daha önce kapalı gişe oynadığı Türkiye konserlerine bir yenisini ekleyecek. Türk sanat müziğinin efsane isimleri Emel Sayın ve Ahmet Özhan, 9 Nisanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde verecekleri konserle müzikseverlerle buluşacak. Yıllardır icra ettikleri eserler ve sanatçı kişilikleriyle sevilen Sayın ve Özhan, "Aşk-ı Muhabbet" isimli gösteride, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirmelerinin yanı sıra gösterecekleri sahne performansı ile konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Türkçe rock müziğin en başarılı grupları arasında gösterilen Gripin, yarın Jolly Joker Balans'ta sahne alacak. Türkiye'nin klasik müzik alanında önde geleni isimlerinden piyanist Kenan Görsev ve Sedef Erçetin de yarın Borusan Müzik Evi'nde müzikseverleri ağırlayacak. Ferit Odman ve Kağan Yıldız'ı da aralarına alarak farklı ve özgün caz yorumlarını sanatseverlerle paylaşacak olan ikili, sergileyecekleri performansları ile müzik alanındaki yenilikçi etkinliklerine bir yenisini ekleyecek. Kendine has şehir müzikleriyle tanınan ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil, 9 Nisan tarihinde, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ortaçgil, "Sen" isimli yeni albümünün tanıtım konserleri kapsamında, dingin söz ve ritimlerden oluşan besteleriyle unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Grup Türk Kahvesi, Türk bestekarların ürettiği operetleri sergileyecekleri performans ile aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak. Grubun, "Çare Sazım" adını verdikleri konser sırasında, Jale Şengün'ün sunumuyla operetlerin öyküleri de konsere gelenlere aktarılacak. İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da 10 Nisan tarihinde aynı mekanda "Köçekçeler" başlıklı bahar konseri ile sahne alacak. Kısa sürede İstanbul'un önemli konser mekanlarından biri haline gelen "Alt", aynı gün usta sanatçı Erkan Oğur'un konserine ev sahipliği yapacak. Oğur'a geleneksel eserlerin yanı sıra gerçekleştirilecek olan doğaçlama performansları sırasında, Derya Türkan ve Genco Arı eşlik edecek. Son yıllarda kazandığı başarılarla adından söz ettiren Kate Nash, 13 Nisan tarihinde Babylon'da vereceği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Pop müziğe, kendine özgü teknikleriyle eklediği "indie ve deneysellikle" sıra dışı eserler ortaya çıkaran Nash, "Indie Nation by Nike" etkinlikleri kapsamında sanatseverlerin karşısına çıkacak. Philippe Entremont'un gerçekleştireceği piyano resitali, 14 Nisan'da yine Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda izlenebilecek. -SAHNE SANATLARI- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu, "Gönlümdeki Osman Hamdi Bey" isimli oyun, yarın Müsahipzade Celal Sahnesi'nde perdelerini açacak. Gülsün Siren Kınal'ın yazdığı, Engin Gürmen'in yönettiği oyunda Osman Hamdi Bey'in hayatından önemli kesitler Aslı Narcı, Ayşen Çetiner, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Vildan Gürelman, Emre Narcı, Enes Mazak, Nurseli Tırışkan, Cem Uras, Ceysu Aygen, Murat Derya Kılıç ve Yağız Pala tarafından canlandırılacak. Yüksel Sendan'ın kaleme alıp, Artun Özsemerciyan'ın sahneye koyduğu "Adam", yarın Beyoğlu Oyuncular Kahvesi Cem Safran Sahnesi'nde seyircilerler buluşacak. İlyas Özçakır, Doğa Nalbantoğlu, Didem Çimen ve Deniz Hande Karaman'ın karakterleri canlandıracağı oyunda, insanın geçmişle gelecek arasında yaşadığı iç hesaplaşmalar izleyiciye aktarılacak. Aynı gün, Mate Matisic'in Bosna savaşından sonra kaleme aldığı "Bedensiz Kadın", Devlet Tİyatroları Küçük Sahne'de seyirci karşısına çıkacak. Kazım Akşar'ın sahneye koyduğu oyunda, orta yaşlı bir kadının bedenini temizlemek istemesi ve emekli bir askerin savaş suçlarıyla dibe vuran vicdanını aklama çabası trajikomik dille izleyiciye sunuluyor. Oyunda, Reha Özcan, Ahenk Demir, Gilman Peremeci, Uğur Hakan Güneri ve Gökalp Kulan rol alacak. Tezer Özlü'nün unutulmaz eseri "Çocukluğun Soğuk Geceleri", 9 Nisan tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak. Seyirciyle karşılıklı etkileşim sağlanmasına olanak sağlayan bir kurguyla çocukluk, ilk gençlik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarının işlendiği oyunda, Nesrin Uçarlar, tek kişilik performansını izleyiciye sunacak. Enda Walsh'ın kaleme aldığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği, "Annem Yokken Çok Güleriz" isimli kara komedi, 11 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Oyunda Hakan Gerçek, Bülent Şakrak, İlker Ayrık ve Makbule Akbaş, yaşamın köşeye sıkıştırdığı, dar gelirli insanların gözünden değerini yitiren aile, baba-oğul ilişkilerini mizahi bir dille sahneye taşıyacak. Irmak Bahçeci'nin yazıp, Yıldıray Şahinler'in yönettiği komedi "Alevli Günler", 12 Nisan'da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Öldükten sonra yakılmayı vasiyet eden bir şaman profesörün başına gelen bürokratik olayların oldukça komik bir dille anlatıldığı oyun, Cem Davran, Erkan Can, Levent Üzümcü, Bahtiyar Engin ve Tuğçe Kıltaç'ı bir araya getirecek. Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon, 13 Nisan'da, "Denizaltı Altı Tahammülfersa" isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Savaş esnasında yanlışlıkla bir barış gemisini vurmaları üzerine korkarak gizlenen mürettebatın başından geçen komik olayların anlatıldığı oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Serhan Ernak, Barış Başer, Alper Düzen, Fırat Doğruloğlu, Caner Özyurtlu ve Murat Akkoyunlu rol alacak. Merve Engin'in tek başına maskeleri değiştirerek canladıracağı "'Commedia Gabriellina" türündeki oyun "Kıyıya Oturmanın Böylesi" 14 Nisan'da Kumbaracı50 Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. İnan Ambarkütük'ün kaleme aldığı, Eda Çatalçam'ın yönettiği "Orda" isimli oyun da aynı gün, Mekan Artı'da sahnelenecek.