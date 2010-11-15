-MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ İBADETE YENİDEN AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, vakıf eserlerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hükümetin çok önem verdiğini vurgulayarak, ''Bunlar hepimize emanettir. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız'' dedi. 1999 Marmara Depremi'nde çökme tehlikesi geçirdiği için ibadete kapalı olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi törenle hizmete açıldı. Arınç, törenden önce, cami çevresinde toplanan vatandaşların sevgi gösterilerine, onları selamlayarak ve bayramlarını kutlayarak karşılık verdi. Daha sonra camide öğle namazını kılan Arınç, ardından cami avlusundan vatandaşlara hitap etti. Arınç, yaklaşık 10 yıldan beri ibadete kapalı bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un güzel incisi Mimar Sinan'ın şaheserlerinden Mihrimah Sultan Camisi'nin açılışının yapıldığını söyledi. ''Camimiz çok güzel oldu. Hayırlı olsun'' diyen Arınç, konuşmasına, şöyle devam etti: ''Vakıf eserlerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hükümetimiz, çok büyük önem veriyor. Bunlar hepimize emanettir. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. İstanbul adeta vakıfların başkentidir. Binlerce eser var. Bunlara sahip çıkmalıyız. Yaşamalıyız, yaşatmalıyız, gelecek kuşaklara güzel bir hatıra olarak nakletmeliyiz. İstanbul'da binlerce eser restore edildi. Bunlardan bir tanesi de Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'dir. Bu caminin bir kardeşi de Üsküdar tarafındadır. İnşallah orası da en kısa zamanda restore edilecektir.'' İstanbul'a layık bu eserin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Arınç, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Süleymaniye Camisi'nin de restorasyonun bittiğini dile getiren Arınç, '' Bir bayram namazıyla inşallah onun da açılışını yapacağız. Başbakanımızla, İstanbullular'la bir arada bulunmayı diliyorum'' dedi. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ekrem Erdem, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.