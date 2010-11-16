Mihrimah Sultan Camii ve Edirnekapı Camii bir aşkın eseri mi?

T24

Camilerin sırrı



3 yılda yapıldı 11 yılda restore ettik



Yavuz Selim Camii’ne övgü



Mihriman Sultan, zamanını, adına yaptırılan iki büyük caminin yapımıyla geçirdi. Bunlar Üsküdar’daki, etek giymiş bir hanım görünümündeki Mihrimah Sultan Camii ve gün ışığının her köşede adeta dans ettiği kadınsı edalı Edirnekapı Camii’leriydi. (Mihrimah Sultan’ın statüsü iki minareli cami yaptırmaya yetmesine rağmen, bu caminin yalnızlığını simgelemesi anlamında tek minareli yapıldığı söylenmiştir.)Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Mimar Sinan, Mihrimah için, en uygun yerlere en uygun camiyi, padişahın izni ve emriyle, dünya üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir sihirli simetriyle yaptı.Üsküdar’daki cami ve külliye, İstanbul’un “yedinci tepesi”nin en yüksek noktasında inşa edildi.Edirnekapı’daki ise, Sinan’ın, Mihrimah Sultan’a olan aşkını tasvir ettiği cami olarak rivayet edilir. Caminin kubbesi, dışarıdan bakıldığında, tüm ihtişamıyla tek başına yükselmektedir. Minaresi sadece bir tanedir. Mimar Sinan’ın camiyi gözden uzakta, ilgiyi çekmeyecek bir yerde inşa ettirmesi, Mihrimah Sultan’a duyduğu gizli aşkın bir ifadesi, bir yansıması olarak yorumlanmasına sebep olmuştur. Edirnekapı’daki cami, 1999 depreminde hasar görmüş ve onarıma alınmıştı.Mihrimah Sultan Camii ile Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Camii’ni aynı anda görebileceğiniz bir yer tespit edin. Günbatımında (elbette, yılın sadece bir gününde) göreceğiniz muhteşem manzara şudur: Edirnekapı Camii’nin tek minaresinin arkasından güneş batarken, Üsküdar’daki caminin minareleri arasından ay doğmaktadır. Mihr ü mâh, Farsça güneş ve ay anlamına gelmektedir.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyon çalışmaları tamamlanan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’ni dün öğle namazını kılarak hizmete açtı. Erdoğan, “Üzüldüğümüz şudur: Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan anısına Mimar Sinan tarafından 1562-1565 yılları arısında 3 yılda yapılmış. Ama, şimdi biz 11 yılda restorasyonunu yapıyoruz fark bu. Ne yazık ki ileri gitmiyoruz, geri gidiyoruz. İleri gitmek için şimdi biz Anadolu yakasında şöyle bir Süleymaniye Camii’ni kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.Cami önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bayramda da (bugün) uzun yıllar restorasyonda olan Süleymaniye Camii’nin açılışını, Süleymaniye’de bir bayram sabahı edasıyla gerçekleştireceklerini söyledi. Erdoğan, “Fatih’in, Valide Sultan’ın, karşı taraftaki Mihrimah Sultan’ın, Sultanahmet’in külliyesi içindeki bazı kısımların restorasyonu devam ediyor” dediErdoğan, açılışı yapılan Yavuz Selim Camii’nin de bu bölgede önemli özelliği olan ve sütunları olmayan dört duvar üzerine kubbenin inşa edildiği nadide eserlerden biri olduğunu ve belki de İstanbulluların çoğunun bu camiyi bilmediğini söyledi.Haliç’e hakim, İstanbul’un beşinci tepesi üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim hatırasına, 1516-1522 yılları arasında yaptırıldı. Külliye; cami, imaret, sıbyan mektebi, darüşşifa, hamam ve bir türbeden oluşuyor. Sultan Selim Külliyesi’nin kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmiyor ancak çeşitli kaynaklarda Mimar Ali ve Mimar Sinan’ın adı geçiyor.Caminin birer şerefeli iki minaresi bulunuyor. İçeride mihrabın solunda mermer 8 sütun üzerinde hünkar mahfili, sağda müezzin mahfili, kıble kapısı üzerinde başka bir müezzin mahfili bulunuyor. Restore edilen cami ve külliye, 31 Ocak 2010’da yeniden açılmıştı.