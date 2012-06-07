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Yaşam

Mihriban'ın şairi Abdürrahim Karakoç hayatını kaybetti

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören şair, yazar Abdürrahim Karakoç hayatını kaybetti

07 Haziran 2012 18:39

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören şair ve yazar Abdürrahim Karakoç vefat etti.

Abdürrahim Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç yaptığı açıklamada, Karakoç'un bugün hayatını kaybettiğini söyledi.
 
Karakoç, 46 gündür Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
 

Abdürrahim Karakoç kimdir

 
1932 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde doğan Abdürrahim Karakoç, çocukluk çağından itibaren şiire ilgi duymaya başladı.
 
Elbistan Belediyesi'nde 1958-1985 yılları arasında muhasebeci olarak çalışan ve günümüz aşık tarzı şiirinin büyük ustalarından olan Karakoç'un ilk şiirleri Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlandı.
 
Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, gurbet ve sosyal temalı şiirler kaleme alan Karakoç, ironik yazılarıyla geniş kitlelere hitap etti.
 
Abdürrahim Karakoç, evli ve 3 çocuk babasıydı.
 

Mihriban unutulmazlar arasında

 
Yazdığı şiirilerden bazıları bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirilen Karakoç'un bestelenen eserlerinden ''Mihriban'', unutulmaz türküler arasında yerini aldı.
 
''Yasaklı Rüyalar'', ''Gerdanlık-I-II-III'', ''Parmak İzi'' adlı kitapları bulunan ünlü şairin ''Çobandan Mektuplar'' adlı denemesi de basıldı.
 
Karakoç'un eserleri
 
Şiirleri: Hasan'a Mektuplar (1965), Hasan'a Mektuplar ve Haberler Bülteni (1967), El Kulakta (1969), Bütün Şiirleri (1973), Vur Emri (1975), Kan Yazısı (1978), Şiirler (1981), Suları Islatamadım (1988), Dosta Doğru (1988), Gökçekimi (1991)
 
Yazıları: Düşünce Yazıları (1990), Beşinci Mevsim (1990)

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