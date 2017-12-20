Mihrabın arkasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Paşaköşkü Camisi\'nde mihrabın arkasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Paşaköşkü Caddesi üzerinde bulunan Paşaköşkü Camisi\'nde meydana geldi. Camiye namaz kılmaya gelen cemaat, mihrabın arkasından gelen kedi sesini duydu. Cemaat, kediyi kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamadı ve durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarla camiye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla mihbarın arkasında mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, veteriner tarafından sağlık konrolünden geçirilip sokağa bırakıldı.



FOTOĞRAFLI