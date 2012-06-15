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Dünya

Mihaloliakos: İstanbul’u da İzmir’i de Karadeniz’i de alacağız

'Führer' lakaplı Yunan lider Nikos Mihaloliakos, “İstanbul'u da izmir'i de, Karadeniz'i de geri alacağız” dedi

15 Haziran 2012 01:21

Yunanistan’daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin lideri Mihaloliakos, Selanik’te yaptığı seçim mitinginde yandaşlarına “İstanbul’u da İzmir’i de Karadeniz’i de alacağız” diye seslendi.

Yunanistan'da faşistlerin partisi olarak tanımlanan Altın Şafak Partisi lideri, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda ‘kraliçe şehir’ dediği İstanbul’un bir gün geri alınabileceğini söylemişti.
 
Mihaloliakos, bu kez Selanik’te düzenlenen seçim mitiningde Türkiye’ye yüklendi.
 
Partisine yöneltilen ‘ırkçı’ eleştirilerine yanıt veren Mihaloliakos, "Evet, ırkçıyız, milliyetçiyiz. Bunu gizlemiyoruz" dedi.
 
Türkiye’ye de sert bir dille çıkışan aşırı sağcı Yunan lider, "Karadeniz'i de, İzmir'i de, İstanbul'u da geri alacağız" diye konuştu.
 
 

Atatürk eleştirisi

 
 
Mihaloliakos’un, bir caddeye Mustafa Kemal Atatürk"ün adını vermek isteyen Selanik Belediye Başkanı Butaris'i de sert bir dille eleştirdi.
 

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