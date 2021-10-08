Migros ve OTTAN Studio'dan organik atıkların yeniden kullanılması için işbirliği

Migros’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği, girişimcilik ve ortak inovasyon platformu Migros Up, lansman programına katılıp dereceye giren OTTAN Studio ile organik atıkların mağazalarda yeniden kullanıma kazandırılması için iş birliği yaptı.

Pilot çalışması gerçekleştirilen proje kapsamında, mağazada satışı bulunan fındık ve cevizlerin kabukları, ileri dönüşüm tekniğiyle plastik kullanılmadan biyo-kompozit malzemeye dönüştürüldü.

Bunun sonucunda aynı mağazadaki MLife markalı ürün reyonlarının raflarının üretimi sağlandı.

Söz konusu proje kapsamında gıda ve organik atıkların yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor.

Migros, 2030 yılına kadar gıda israfıyla mücadele kapsamında, gıda imha oranlarını yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.