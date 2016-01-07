Migros ve Carrefour zeytinyağları hileli çıktı

Migros ve Carrefour'un kendi adları ile üretip marketlerinde sattığı zeytinyağları hileli çıktı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapısı bozulmuş mal satan firmaları açıkladı.

Açıklamaya göre, Migros markalı zeytinyağlarında prina yağı tespiti yaıldı. Prina yağı, zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Pirina yağı, daha çok sabun yapımında kullanılıyor.

Carrefour markalı natürel sızma zeytinyağında ise yağ asidi etil esterleri bulundu. Uzmanlara göre, bu da prina yağı tespiti anlamına geliyor.

Körfezbirlik, Sırım, Gürtaç, Varolive ve Zeytinkent adlı sızma zeytinyağı markalarında da benzer karışımlar tespit edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın duyurusunu görüntülemek için tıklayın

Bakanlığın açıkladığı taklit, tağsiş ve ürününde ilaç etken maddesi bulunan firma ve markalar şunlar:

1- Körfez Gıda Paketleme İsmail KAÇKAN Ayvalık/BALIKESİR Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Markası: Körfezbirlik.

2- Verde Yağ Besin Maddeleri San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil Esterleri) Carrefour.

3- Akmert Zeytincilik-Levent ÜNSAL Akhisar/MANİSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Ünsal Mert.

4- Can Zeytinleri Gıda Tarım Komisyon İthalat İhracat San. Tic. Şti. Akhisar/MANİSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil Esterleri) Olbia.

5- Körfez Gıda Paketleme İsmail KAÇKAN Ayvalık/BALIKESİR Natürel Sızma Zeytinyağı ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) Körfezbirlik.

6- Yonca Gıda San. A.Ş Yunusemre/MANİSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ Asidi Etil Esterleri) Sırım.

7- Gürtaç Gıda Yerli Ürün Tic.-Mustafa TAÇ Köşk/AYDIN Natürel Birinci Yemeklik Sıvı Yağ (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), trans yağ asitleri, U.V özgül soğurma) Gürtaç.

8- Gürtaç Gıda Yerli Ürün Tic.-Mustafa TAÇ Köşk/AYDIN Natürel Birinci Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti),trans yağ asitleri, U.V özgül soğurma) Gürtaç.

9- Alabaylar Yağ.I Iayv.Tar.Petrol Ürn.lhr.İth.San ve Tic. Ltd.Şti-İdris ALABAY Köşk/AYDİNNatürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) yağ asidi etil esterleri) İdris Alabay Özgem.

10- Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşi. San. Tic. A.Ş Akhisar/MANİSA Riviera Zeytinyağı Eritrodiol uvaol toplamı ve mumsu madde miktarı (pirina yağı tespiti) Migros.

11- Varpa Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Efeler/AYDIN Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti).

12- İsmail BÖLÜK Köşk/AYDİN Natürel Birinci Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti) İsmail Bölük.

13- Ege Sele Zeytincilik- Ayben AKARPINAR YAŞKIŞ Gemlik/BURSA Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti),trans yağ asitleri) Ege Sele.

14- Gümüşoğlu Sofralık Zeytin İşletmesi-Murat GÜMÜŞ Nizip/GAZİANTEP Natürel Birinci Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Murat Gümüş.

15- Şeref Gıda Korucuk/DENİZLİ Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeysun.

16-BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. Tic.Ltd. Şti. Buharkent/AYDIN Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, U.V özgül soğurma, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeytinkent.

17-BFM Gıda Tarım Taşımacılık Teks. San. Tic.Ltd. Şti. Buharkent/AYDIN Natürel Sızma Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı(tohum yağlarının tespiti) Zeytinkent Riviera Zeytinyağı.

18- Şifa Zeytinyağları ve Sabun Tic. Ltd.Şti. Antakya/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)) Hasdağ Rafine Vinterize Ayçiçek Yağı.

19-Pekmezler Yağ Sabun ve Pamuk San. Tic. A.Ş Şehitkamil/GAZİANTEP (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Nergiz Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı.

20- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Kerem Ayçiçek Yağı.

21- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

22- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

23-Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı.

24- Simay Yağ ve Çay Sanayi Tic. Ltd.Şti. Belen/HATAY (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Simay Demirgöksel.

25- Kurtuluş Yağ Tarım Ürünleri Zeytin Zeytinyağı Sabun İmalat Nakliye Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı Köyü/MANİSA Rafine Vinterize Yemeklik Mısır Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, mısır yağından başka tohum yağları tespiti) Gülce.

26- Kurtuluş Yağ Tarım Ürünleri Zeytin Zeytinyağı Sabun İmalat Nakliye Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı Köyü/MANİSA Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Gülce Rafine Vinterize Yemeklik Ayçiçek Yağı.

27- Ata Ticaret-Serkan KURTULUŞ Akhisar/MANİSA (Yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, ayçiçek yağından başka tohum yağları tespiti) Ege Gülcem.