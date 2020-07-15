Migros'taki tartı 'hatası' sosyal medyanın gündeminde: Tüm ürünler fiştekine göre ortalama yüzde 23 eksik

Ünlü haber spikeri Zafer Arapkirli, bir arkadaşının Migros’tan yaptığı alışverişte tüm tartılı ürünlerin ortalama yüzde 23 eksik olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, bir arkadaşının market devi Migros’tan yaptığı alışverişi sosyal medya hesabından paylaştı. Arapkirli, arkadaşının verdiği siparişleri tek tek tartmasından sonra satın aldığı ürünlerde alışveriş fişine göre yüzde 23 eksik olduğunu belirtti.

Arapkirli, Migros’u arayıp söylendiğinde ise “Özür dileriz, geri getirin” yanıtı aldıklarını ifade etti.

Migros’tan alınan 1.225 kg taze fasulyenin 979 gram, alışveriş fişinde 900 gram olarak gözüken kabağın ise 655 gram olduğu görüldü. Yine alışveriş fişinde 650 gram olarak gözüken muz ise 401 gram olması dikkat çekti.

Ünlü haber spikeri Arapkirli, tartının doğruluğunun test edildiği ve tartıda bir problem olmadığını da belirtti. Zafer Arapkirli’nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Bunun adını siz koyun... Arkadaşım, MİGROS'tan yaptığı alışverişi eve getirip kendisi tarttığında tüm tartılı ürünlerin ortalama % 23 eksik olduğunu görüyor. Arayıp söylediğinde, 'Özür dileriz, geri getirin' yanıtı... Bu mudur 'Kötü gün' perakendeciliği?”