Migros, çöpteki çürük sebzeleri alan işçiyi "hırsızlık" suçlamasıyla işten attı; "Hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim"

Migros'un Merter'deki bir şubesinde çalışan bir işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca işveren tarafından "hırsızlık" suçlamasıyla işten atıldı.

SendikaOrg.'da yer alan habere göre; Migros Depo işçilerinin eylemi Esenyurt Depo önünde sürerken, Migros’un Merter’deki bir şubesinde çalışan bir işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca işveren tarafından hırsızlık suçlamasıyla savunması alındı.

DİSK Tekstil’in Merter Şubesi’nden savunma konusunda destek alan işçinin yazdığı savunma ise sosyal medyada gündem oldu.

İşçinin savunmasında, "4 yıldır temizlik işçisi olarak çalıştığını, asgari ücretle geçinmek mümkün olmadığı için çöpe atılan çürük sebzelerden evine götürdüğünü ifade etti. Ben çöpe atılmış, böylece hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan çürük patatesi, soğan gibi malzemeleri aldığım için hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben hırsız değilim, çok yoksul bir işçiyim" ifadeleri yer aldı.