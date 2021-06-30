Migros CEO'su Tort, Consumer Goods'un Dünya Perakende Başkanlığı görevini tamamladı

Perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods (CGF) Forum’un Dünya Perakende Başkanlığı’nı yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık görev süresini tamamladı.

Perakende Başkanlığı görevini Haziran ayında Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’e devredecek olan Tort, Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi’ndeki görevlerine devam ederek CGF’ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

Görev süresinde pandemi gibi zor bir süreçten geçtiğini belirten Tort şöyle konuştu:

"Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık. Bayrağı devrettiğim Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’in de odaklanılan konularda gelişimi hızlandıracağına inanıyorum"

Migros'un dört ana stratejisinden birinin sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Tort bu anlamda "Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu." diye konuştu.

Tort, Migros'un gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirme hedeflerinin olduğunu belirtti.

Ayrıca Tort, şirket olarak 2023 yılına kadar kadın üst yönetici oranını 5 puan arttırarak yüzde 18'den yüzde 23'e çıkartma sözü verdiklerinin altını çizdi.