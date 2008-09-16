Migrenliler kalp hastalıklarına daha eğilimli

Migren mi, baş ağrısı mı?

Migren kadını seviyor



Neurology adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre migrenlilerin bacak damarlarında daha fazla kan pıhtılaşmasına sahip oldukları anlaşıldı.Avusturya'nın İnssbruck Tıp Üniversitesi'nden Dr. Stefan Kiechl ve meslektaşları, İtalya'da 55 yaş üzeri 574 hastayı incelediler. Bunlardan migren hastalığına sahip 111'inin yüzde 19'unun bacak damarlarında pıhtılaşma belirlendi. Migrensiz grupta ise bu oran yüzde 8'de kaldı.Dr. Kiechl, bu bulgudan yola çıkarak, migrenlilerin felce ve diğer kalp damar hastalıklarına daha eğilimli olduklarının söylenebileceğini belirterek, "bu kişilerde, daha şiddetli damar tıkanıklığına rastlanacağı da söylenebilir" dedi.Araştırmaya katılan, ABD'nin Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Okulu’ndan Dr. Rose Dotson da, "migren ve ayaklardaki pıhtılaşma bağlantısını keşfederek, daha önce farkına varmadığımız çok ilginç bir bulgu elde etmiş olduk" dedi. Bu bulgunun, hastaya yaklaşımın değişmesine yol açabileceğini belirten Dr. Dotson, "özellikle erken yaşlarda migrene sahip olan genç bayan hastalar, ileride yüksek felç ihtimali bulunan hastalar olarak ele alınabilirler" diye konuştu.