Migrenliler değişikliği sevmiyor

Migreniniz tuttu ve ağrınızı hafifletmek için her şeyi denediniz: ilaç almak, karanlık bir odaya çekilme, soğuk kompres uygulama gibi. Bunlara rağmen halen baş ağrınızın neden geçmediğini anlayamıyorsunuz. Foxnews.com'da yer alan habere göre, migren hastalarının değişikliğe iyi cevap vermeyen, aşırı derecede hassas beyine sahip olduğunu söyleyen Dr. Lawrence Newman, "Bu değişiklikler, uyku düzenindeki, yeme alışkanlıklarında, hava durumundaki değişiklikleri kapsıyor" dedi.



Yaklaşık 28 milyon Amerikalı'nın migreni olduğunu ve bunun genetik olduğu sandıklarını söyleyen Newman, migren tedavilerinin neden işe yaramadığının nedenlerini şöyle anlatıyor:



1. Yanlış teşhis: Birçok kez hasta doktoruna migreni olduğunu anlatınca, doktor da otomatik olarak kişinin alerjisi ya da sinüzite bağlı baş ağrısı olduğunu söyler. Migren stresli koşullarla meydana geliyorsa, sıklıkla bunlar gerçek migrendir. Bu nedenle hasta doğru tedaviyi alamıyor. Newman, "Aynı zamanda, birçok doktor migrenin tek taraflı olduğuna inanıyor, ancak migren şikâyeti olanların yüzde 40' beyinlerinin her iki tarafında da ağrı oluyor. Hastaların yüzde 70'i havaya bağlı baş ağrısı çekiyor" dedi.



2. Doğru teşhis, yanlış tedavi: Belki migrenin olduğunuzu biliyorsunuz, ancak doğru tedaviyi alamıyorsunuz. Eğer migreniniz varsa ve mideniz bulanıyorsa, Tylenol gibi reçetesiz ilaç yeterince güçlü olmayabilir. Aleve isimli liaç gibi antiinflamatuarlara karşı daha iyi cevap verebilirsiniz, ancak ezici çoğunluğun düşük hassasiyet, bulantı gibi ilgili belirtileri de tedavi edebilecek bir ilacı doktorun önerisiyle almaları gerekiyor.



3. Doğru tedavi, yanlış doz: Reçeteli migren ilaçları her zaman en üst dozlarda reçete edilir. Newman, "Eğer doktorlar en düşük dozda ilaçla tedaviye başlarsa, bu işe yaramayacaktır. Eğer ilaçlar yan etki gösterirse daha düşük dozlarda almalısınız" dedi.



4. Doğru doz, doğru tedavi, yanlış anlatım: Eğer migreniniz tutunca aşırı bulantı ve kusma oluyorsa içtiğiniz ilaç işe yaramaz. Bu durumda, sizin için en iyisi migren ilacının burun spreyi ya da enjeksiyon şeklinde olanlarıdır.



5. Tedaviyi erteleme: Migreni olanlar genellikle, "Biraz bekleyeyim geçmezse alırım", "İlaç almadan önce ne kadar süre dayanabilirim" diye düşünerek ilaçlarını geciktiriyor. Newman, bunun iki nedenden dolayı tehlikeli olduğunu belirtiyor: ilki, ilacın hiçbir surette işe yaramama riskini göze alıyorsunuz. İkincisi, kısa bir süre işe yarabilir, ancak sonra baş ağrısı tekrar başlayacaktır. Her zaman migreniniz başladığında ilk 40 dakika içinde ilacınızı alın.



6. Aşırı ilaç kullanımı: Migren ya da tansiyondan kaynaklanan baş ağrıları için haftada ikiden fazla kuvvetli ilaç almak daha fazla baş ağrısına neden olabilir.



Peki ağrı zincirini nasıl durduracaksınız?



Migren tedavisini içeren belli ilaçlar gerçekten geri dönen baş ağrılarını tetikleyebilir, bu nedenle doktorunuzla koruyucu önlem alma konusunda konuşmayı da unutmayın.