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Sağlık

Migrenin düşmanları neler?

Migren ağrılarınız zaman zaman dayanılmaz hale geliyorsa yanlış yaptığınız bir şeyler var demektir, farklı ilaçlarla ağrıyı önermesini sağlayabilirsiniz.

07 Eylül 2009 03:00

Hipertansiyon ve kalp hastalıkları için kullanılan ve damarlardaki kan seviyesinin yükselmesine enden olan ilaçlar migren ağrılarını artırır. Ayrıca östrojen içeren doğum kontrol haplarının da migren ağrılarına etkisi vardır. Böyle bir durumda doktorunuzla konuşmalı ve migreniniz olduğunu belirterek farklı bir ilaç önermesini istemelisiniz.

Duygusal değişimler ve stres

Dönemsel baskılar, sinir ya da depresyon gibi duygusal değişimler migrene neden olabilir. Olumsuz olaylar migren ağrılarını artırabileceği gibi evlenme, bebek sahibi olma gibi mutlu olaylar da migren ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Duyuların uyarılması

Parfüm, sigara gibi kokular çoğu zaman migrenin şiddetlenmesine neden olabilir. Ayrıca parlak ışık, güneş ışığı gibi göz alıcı şeyler de migren ağrılarını artırır. Bu nedenle çevrenizdekileri çok ağır kokulu parfümleri kullanmamaları konusunda uyarabilirsiniz. Gündüzleri güneş ışığına karşı güneş gözlüğü takabilir ve ev temizliğinde kokusu olmayan ürünleri tercih edebilirsiniz.

Uyku

Çok fazla uyku ya da bölünen uyku migrene neden olur. Eğer yeni anne olduysanız ve uykunuz sürekli olarak bölünüyorsa eşinizden bu konuda destek alabilirsiniz. Bir yolculuğa çıkacaksanız doktorunuzdan uyku ilacı önermesini isteyebilirsiniz. Böylece uykunuzun bölünmesini engellersiniz.

Hava değişimi

Mevsimsel ve beklenmedik sıcaklık değişimleri migrene neden olabilir. Hava basıncı, bir anda bastıran yağmur migren ağrılarını arttırır. Aynı zamanda yüksek yerler baş ağrısına neden olabilir. Bu nedenle dağcılar, bisikletçilerin en büyük sorunlarından biri baş ağrısıdır. Uçak yolculuğu da migreni şiddetlendirenler arasındadır.

Fiziksel faktörler

Ağır bir eşya kaldırmak gibi fiziksel güç gerektiren işler de migreni tetikler. Bu nedenle egzersiz yaparken size zor gelecek hareketlerden kaçınmalısınız. Ağır bir şey kaldıracaksanız yardım istemelisiniz. Lif oranı yüksek yiyecekler tüketmelisiniz.

Hormon değişimleri

Regl döneminde kadınlarda görülen migrene menstrüel migren denilir. Migren ağrıları menopoz döneminde çok daha fazla görülür. Aynı zamanda doğum kontrol yöntemlerinin kullanıldığı ve hamilelik dönemi de migren ağrılarının arttığı dönemlerdir.


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