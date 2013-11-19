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Sağlık

Migrene sürpriz tedavi

Araştırmaya göre; dişçilerin hastalıklı bölgeyi uyuşturmak için kullandığı ilaç, migrene iyi geliyor

19 Kasım 2013 12:57

Dişçilerin, tedavi sırasında ağızı uyuşturmak için kullandığı ilacın, migren ağrısını yarı yarıya azalttığı tespit edildi.

 Migren tedavisiyle ilgili yapılan araştırmanın sonuçları kentte düzenlenen Nöroloji Kongresi'nde açıklandı. Araştırmaya göre; dişçilerin hastalıklı bölgeyi uyuşturmak için kullandığı ilaç, migrene iyi geliyor. Kronik baş ağrısı çeken 78 hastanın kulak arkasına bir ay boyunca belirli aralıklarda lokal anestezik ilaç enjekte edildi. Hastaların bir aydaki ağrılı gün sayısında yarı yarıya azalma olduğu görüldü.

 

Söz konusu araştırmayı değerlendiren Türk Nöroloji Derneği üyesi Doç. Dr. Levent İnan, "Siniri blokladığımız zaman yani fonksiyonunu azalttığımız zaman, haftada bir 4 kez sonra ayda bir, ağrılı gün sayısında ve şiddetinde anlamlı bir farklılık sundu" dedi.

Uzmanlar, ilacın terapiyle birlikte daha da etkili olduğunu ifade ediyor. İnan, "Düşünebiliyor musunuz, 20-30 gün ağrı yaşayan hastada bunun 14-15 güne inmesi… Terapiyle bunu kombine ederseniz başarı şansı yüzde 50’lerden yüzde 80’lere çıkabiliyor” diye konuştu. Yurtdışında da kullanılmaya başlanan bu yöntemin yaygınlaşması hedefleniyor.

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