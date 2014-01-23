Migren hastaları 'mıknatıslı tedaviden yararlanabilir'

İngiltere'de bazı migren türlerinin manyetik titreşimle tedavisi için mıknatıslı bir aygıt kullanılabileceği açıklandı.

Sağlık alanında standartları denetleyen kuruluş NICE, eldeki verilerin sınırlı olmasına karşın transkraniyal manyetik simülasyon (TMS) olarak adlandırılan yöntemle bazı migren hastalarında görülen semptomların hafifletilebileceğini kaydetti.

Michelle Roberts'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, bu yöntemin çok yeni olduğu ve tedavinin uzun vadeli güvenlik ve etkinliği bakımından daha fazla veriye ihtiyaç bulunduğu belirtildi.

Fakat diğer tedavilerin sonuç vermediği hastalar için bu yöntem uygulanabilir. Migren oldukça yaygın bir hastalık. İngiltere'de her dört kadından biri ve her 12 erkekten biri migren hastası.

Migrenin birçok türü bulunuyor ve kesin tedavisi mümkün olmamakla beraber semptomları hafifletmek amacıyla basit ağrı kesiciler ve akupunktur da dahil çeşitli tedavi biçimleri uygulanıyor.

NICE artık doktor gözetiminde TMSli mıknatıs yönteminin de kullanılmasını öneriyor. Tedavi, taşınabilir TMS cihazının kafa derisine yerleştirilerek kısa süreli manyetik tireşim uygulanmasını içeriyor.

NICE isteyen doktorların ve hastaların TMS'yi kullanabileceğini, ancak bu tedavinin belirsizliklerinden haberdar olmaları gerektiğini, migren semptomlarında da orta derece azalma beklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

164 hasta üzerinde yapılan deneylerde, TMS cihazını kullanan hastaların % 40'ında iki saat sonra ağrının kesildiği belirtildi.