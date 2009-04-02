Migren gözleri de vuruyor

En sık görülen baş ağrısı nedenlerinden biri olan migren gözde bazı belirtiler verebilir, hatta göz migreni diye tanımlanan özel bir şekli de vardır.Göz migreni genellikle genç bayanlarda görülür.Migren ağrısı öncesinde veya başlangıcında hastalar gözlerinin önünde ışıklı çizgilenmeler, ışık çakmaları fark edebilirler. Hatta bazen bunları fark ettiklerinde migren atağının geleceğini anlarlar. Bu belirtiler 10–15 dakika sürebilir. Bunun temel nedeni beyin damarlarında ortaya çıkan daralmadır. Hastalarda baş ağrısı olmaksızın da bu belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı göz migreni hastalarında ise yarım baş ağrısı ile aynı tarafta bir saatten az süren geçici ve tek taraflı görme kaybı oluşabilir. Çok daha nadir durumlarda gözün retina tabakasında kalıcı hasar oluşarak kalıcı görme kaybına sebep olabilir. Bu yüzden göz migreni olan hastaların mutlaka koruyucu tedavi görmeleri gereklidir. Göz migreninin bir diğer bulgusu ise göz kaslarında ortaya çıkan geçici felçlerdir. Bu durumda şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz bebeğinde büyüklük değişiklikleri gibi belirtiler görülebilir.Migren göz ilişkisinin bir yönü ise normal basınçlı glokom diye adlandırdığımız bir hastalıktır. Glokom göz içi basıncının yüksekliğine bağlı olarak görme sinirinde ve görme alanında hasar ortaya çıkması ile karakterize bir hastalıktır. Normal basınçlı glokomda ise aynı hasar göz içi basıncı hiç yükselmeden ortaya çıkar. Bu hastalığın en önemli risk faktörleri arasında görme sinirinin beslenmesini bozan damarsal hastalıklar vardır. Düşük sistemik kan basıncı, vazospastik hastalıklar diye adlandırdığımız damar büzüşmesi ile karşımıza çıkan hastalıklar ve migren bu risk faktörleri arasındadır. Normal basınçlı glokom hastalarında görme sinirindeki hasarı durdurmak için bu risk faktörlerinin araştırılması ve tedavisi gerekir. Migren açısından tedavinin düzenlenmesi nörolog meslektaşlarımız tarafından yapıldığı için bu hastaların mutlak nörolojik konsültasyondan geçmeleri sağlanmalıdır.