T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİGEM, 2011'de de madenin 'karbonmonoksit değerleri yüksek' diye Bakanlığı uyarmış

Soma faciasının gerçekleştiği maden ocağının 2011 denetimlerinde Çalışma ve Enerji Bakanlığı'na risk raporu sunulmuş

21 Mayıs 2014 18:35

Tahir Alperen

301 işçiye mezar olan Soma Maden Ocağı’nda yaşanan faciaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan denetlemelere ilişkin belgelere göre, 2011 yılının sonunda maden mühendislerinin ard arda yaptıkları denetimlerde, Soma Maden İşletmeleri’ne ait ocaklarda karbonmonoksit değerlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Ayrıca risk raporlaştırılarak Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının yanı sıra ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) rapor edildi.

Soma mevkiinde bulunan maden ocakları grubunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü mühendislerince yapılan üç yıl önceki denetimlerde çalışma sahalarındaki karbonmonoksit gazının yüksek değerde çıkması üzerine tutanak tutuldu. Söz konusu tutanakta ayrıca alt ve üst hava giriş ve dönüş yollarının da kapalı olduğu tespitine yer verildi. Bunun üzerine zehirli gaz değerlerinin yüksek çıktığı ve havalandırmanın sorunlu olduğu ocaklarda faaliyetlerin durdurulduğu belirlendi.

Genel Müdürlüğe bağlı denetleme ekibinin, söz konusu tespitleri maden sahasına ruhsat veren Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bildirdiği ortaya çıktı. Tespit edilen sıkıntıların çalışma güvenliğini zora sokacağı kanısına varan denetçilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da bilgilendirdiği anlaşıldı.

14 Kasım 2011 tarihli belgede, karbonmonoksit oranındaki artış üzerine madenin faaliyetlerinin durdurulduğu hem Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildi.

19 Aralık 2011 tarihinde yapılan denetimlerde ocaklardaki Karbonmonoksit oranının kritik eşik olan 50'nin çok üzerinde 98 ppm olarak saptandı.

İşte o belgeler:

ETİKETLER

tahir alperensomaraporkarbonmonoksityüksek değerlerenerji bakanlığıbelgemigemdenetlemerisk raporu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24