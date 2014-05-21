MİGEM, 2011'de de madenin 'karbonmonoksit değerleri yüksek' diye Bakanlığı uyarmış

301 işçiye mezar olan Soma Maden Ocağı’nda yaşanan faciaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan denetlemelere ilişkin belgelere göre, 2011 yılının sonunda maden mühendislerinin ard arda yaptıkları denetimlerde, Soma Maden İşletmeleri’ne ait ocaklarda karbonmonoksit değerlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Ayrıca risk raporlaştırılarak Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının yanı sıra ve Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) rapor edildi.



Soma mevkiinde bulunan maden ocakları grubunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü mühendislerince yapılan üç yıl önceki denetimlerde çalışma sahalarındaki karbonmonoksit gazının yüksek değerde çıkması üzerine tutanak tutuldu. Söz konusu tutanakta ayrıca alt ve üst hava giriş ve dönüş yollarının da kapalı olduğu tespitine yer verildi. Bunun üzerine zehirli gaz değerlerinin yüksek çıktığı ve havalandırmanın sorunlu olduğu ocaklarda faaliyetlerin durdurulduğu belirlendi.



Genel Müdürlüğe bağlı denetleme ekibinin, söz konusu tespitleri maden sahasına ruhsat veren Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bildirdiği ortaya çıktı. Tespit edilen sıkıntıların çalışma güvenliğini zora sokacağı kanısına varan denetçilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da bilgilendirdiği anlaşıldı.



14 Kasım 2011 tarihli belgede, karbonmonoksit oranındaki artış üzerine madenin faaliyetlerinin durdurulduğu hem Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirildi.



19 Aralık 2011 tarihinde yapılan denetimlerde ocaklardaki Karbonmonoksit oranının kritik eşik olan 50'nin çok üzerinde 98 ppm olarak saptandı.

İşte o belgeler: