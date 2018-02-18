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Midyat'taki çadır kampta kardeşlik buluşması

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde yetim ve öksüz çocuklar, kendileri gibi öksüz ve yetim olan Suriyeli ve Iraklı mültecilerin bulunduğu çadır kamptaki çocuklarla, düzenlenen kardeşlik buluşması programında bir araya geldi

18 Şubat 2018 15:32

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde yetim ve öksüz çocuklar, kendileri gibi öksüz ve yetim olan Suriyeli ve Iraklı mültecilerin bulunduğu çadır kamptaki çocuklarla, düzenlenen kardeşlik buluşması programında bir araya geldi.
Midyat Kaymakamlığı, aralarında Trabzon Platformu ile bazı özel firmaların da desteğiyle çadır kentte kalan çocuklar için kardeşlik buluşması programı düzenlendi. Programda, Midyatlı yetim ve öksüz çocuklar, çadır kentte kalan ve kendileriyle aynı durumda olan Iraklı ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldi. Programda çocuklara balık ekmek ikram edildi, çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kardeşlik buluşmasında konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeye destek verenlere teşekkür ederek, \"Gerek Midyat ilçemizde kalan öksüz, yetim çocuklarımız, evlatlarımız, gerekse de buradaki kampımızda kalan Suriyeli ve Iraklı misafirlerimize göstermiş oldukları bu hoşgörüden ve yardımdan ötürü ben sivil toplum örgütlerimize, işadamlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın yüzünde küçük bir tebessüme vesile olabildik. Bu yardımı yapan işadamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, hakikaten takdire şayan bir davranış sergilediler\" dedi.
Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ise mültecilere yardım edilmesi gerektiğini ifade ederek, \"Bu insanlarımızın hiçbirisi burada isteyerek, gönüllü gelmediler. Burada çok zor şartlar altında binlerce kişi sıkıntılı bir şekilde yaşıyor. Bunlara yardım etmemiz, bütün Türk Milletinin, hepimizin aslında borcudur\" diye konuştu.

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