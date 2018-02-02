Midyat'ta 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik kampanyası

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat Belediyesi\'nce, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik kampanyası başlatıldı. İlçede kurulan stantlara gelen Midyatlılar, gönüllü askerlik dilekçesi imzaladı.

Midyat Belediyesi tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için başlatılan gönüllü askerlik kampanyası ilçe sakinlerinden ilgi gördü. Midyat\'ın iki farklı noktasına stantlar kurulurken, yaşları 18 ile 70 arasında değişen ilçe sakinleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü askerlik dilekçesini imzaladı. Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal (70) da 2 gün sürdürülecek kampanya kapsamında, ilk dilekçeyi verip, gönüllü askerlik için başvuru yaptı. Belediye personeli tarafından yürütülen kampanyayla toplanan dilekçeler, Midyat Askerlik Şubesi Başkanlığı’na teslim edilecek.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Baysal, ilçe sakinlerinin çok duyarlı olduğunu belirterek, \"Afrin’de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nun öncelikle başarılı geçmesini istiyorum. Bu vesileyle şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Askere gönüllü standı kurduk. Bizim halkımızın duyarlılığını biliyoruz. Bizler, talep edilmesi halinde ön safta bulunmayı hedefliyoruz ve seve seve, kanımızın son damlasına kadar vermeye hazır olduğumuzu burada beyan etmek istiyorum. Bizim başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da bu girişimlerinden dolayı da saygı sunuyoruz, arkasındayız\" dedi.

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