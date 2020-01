Midyat'ta turist çifte, 50'inci evlilik yıl dönümü sürprizi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'ne gezmek için Ömer Erarslan ve eşi Işın Erarslan\'ın evliliklerinin 50\'nci yıl dönümü, arkadaşları ve seyahat acentasının yaptığı sürpriz etkinlikle kutlandı.

Kültür gezisi kapsamında bir grup yakın arkadaşıyla birlikte İzmir\'den, Midyat\'a gelen 79 yaşındaki Ömer Erarslan ve eşi 72 yaşındaki Işın Erarslan çiftine, arkadaşları ve seyahat acentesi tarafından sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması yapıldı. Evliliklerinde 50\'inci yıllarını kutlayan 2 çocukları olan çift, tarihi Devlet Konukevi\'ndeki ziyareti ardından dinlenirken evlilik yıl dönümünü kutlama sürprizi ile karşılaştı. Sürpriz kutlamadan dolayı yaşadıkları mutlulukları arkadaşlarıyla paylayan Erarslan çifti, kutlama programında söylenen türküler eşliğinde dans etti. Kendileri için yapılan sürpriz kutlamalar için herkese teşekkürlerini ileten Ömer Erarslan, şöyle dedi:

“Burada Midyat\'ta, özellikle bu dostlarımın arasında bulunmaktan, sizinle birlikte böyle bir programın içinde olmaktan çok mutluyum. Vatanımın her köşesini, her vatandaşımı seviyorum. Burada bu duygularla bulunuyoruz. Her yerde, her zaman biz birbirimizi sevdiğimiz sürece gerek eşler arasında, gerekse dostlar, vatandaşlar arasındaki sevginin sürekli olacağına, sürekli olması gerektiğine inanıyorum. Biz arkadaşların bu güzel ortamı hazırlamalarından ve sizin de bize bu konuda yardımcı olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.\"

Işın Erarslan ise, uzun süreden bu yana Midyat, Mardin, Şanlıurfa ve doğu illerini gezmeyi çok istediğini anlatırken, \"Tanrı benim bu isteğimi çok kısa bir zamanda bana iletmiş oldu. O bakımdan Allah\'ıma çok şükrediyorum. Benim için gerçek bir sürpriz oldu. Ben eşimden bunu hiçbir zaman aklıma getirmemiştim. Her şey için çok teşekkürler\" dedi.



