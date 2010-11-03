-MİDYAT'TA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ MİDYAT (A.A) - 03.11.2010 - Mardin'in Midyat ilçesindeki toprak kaymasında yaşamını yitiren 6 kişinin kimliği belirlendi. Barıştepe köyünde bir grup köylünün fosseptik için yeni kazılan çukurdan tandır yapmak için toprak çıkardığı sırada meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin kimlikleri tespit edildi. Buna göre, ölenlerin kimlikleri şöyle: ''Mikrime Batı, Şevki Altunkaynak, Zahide Güneş, Azize Tapmaz, Nafize Güneş ve Celal Tapmaz.'' Yaralı 4 kişiden durumu ağır olan Azize Batı ile Cemile Çalkaya'nın tedavi için Diyarbakır ve Mardin'e sevk edildiği bildirildi.